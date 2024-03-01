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Bakan Şimşek açıkladı: Türkiye üretimde 2024'e güçlü başladı

01.03.2024 - 11:53 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek açıkladı: Türkiye üretimde 2024'e güçlü başladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan imalat sanayi PMI verilerini işaret ederek Türkiye'nin sanayi üretiminde yeni yıla iyi bir başlangıç yaptığını söyledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Şimşek şunları söyledi:

Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 8 ay sonra 50’nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ediyor. İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ndeki toparlanma ile imalat sanayi daha da güçlenecektir.


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