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Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması

16.12.2021 - 13:20
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asgari ücretlilerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı görmüş olacağız” dedi.

2022 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ücretler üzerindeki vergilerle ilgili soru üzerine, “Uygulamaya ilişkin gelir vergisi yükü evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu asgari ücretlide yılın son ayına kadar aylık yüzde sıfır olarak gerçekleşmektedir. Asgari ücrette yılın son aylarında vergi tarifesi ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kayıp, asgari geçim indirimi ile giderilmektedir. Asgari ücretlilerin toplamına baktığımızda vergi yükü aylık 2.34, yıllık 3.25’tir" dedi.

Asgari ücret konusunda Bakan Nebati, "Asgari ücretlilerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı görmüş olacağız” diye konuştu.


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