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Bakan Nebati, KKTC’li mevkidaşı ile görüştü

28.03.2022 - 15:47
Bakan Nebati, KKTC’li mevkidaşı ile görüştü | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Kabule ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Nebati, "KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve değerli heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullandı. 


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