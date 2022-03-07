  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi
‹ Önceki Haber American Express'ten Rusya ve Belarus kararı American Express'ten Rusya ve Belarus kararı Sonraki Haber › Bakan Nebati: Operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz Bakan Nebati: Operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

07.03.2022 - 13:34
Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile bir araya geldiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası ile toplantıları devam ediyor. Bakan Nebati, DEİK kurulu ile bir araya geldi. Konu ile ilgili Bakan Nebati’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ''Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sn. Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyası ile istişarelerimize devam edeceğiz'' denildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.015 Değişim: 0,87% Hacim : 10.531 Mio.TL Son veri saati : 11:21
Düşük 1.986 08.03.2022 Yüksek 2.015
Açılış: 1.987
14,4658 Değişim: 0,65%
Düşük 14,3429 08.03.2022 Yüksek 14,5023
Açılış: 14,3722
15,8103 Değişim: 1,05%
Düşük 15,5959 08.03.2022 Yüksek 15,8642
Açılış: 15,646
932,55 Değişim: 1,07%
Düşük 916,40 08.03.2022 Yüksek 941,75
Açılış: 922,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.