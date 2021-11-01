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Bakan Muş duyurdu: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

01.11.2021 - 14:43 | Son Güncelleme :
Bakan Muş duyurdu: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru | Ekonomi Haberleri

Bakan Muş, "Bildiğiniz gibi 2021 yılı ihracatı için rekorlarla dolu bir yıl olmuştur. İhracatta 2021'de ortaya konulan güçlü ihracat Ekim'de de devam etmiştir. Ekim ayında ihracat yüzde 20.2 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir" şeklinde değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bu yılın ihracat için rekorlarla dolu bir yıl olduğuna işaret eden Muş, ihracatın, ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengesini de güçlendirdiğini söyledi.

Muş, bu kapsamda, ihracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performansın ekim ayında da devam ettiğine dikkati çekerek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değerle geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yılı ocak-ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla 2021 yılının henüz 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk." diye konuştu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ"

İthalatın ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 22,3 milyar dolar olduğunu dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Ocak-ekim dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaşmıştır. Bakın, dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. Karşılama oranımız, ocak-ekim döneminde ise geçtiğimiz yıla göre 7,2 puan artışla yüzde 84,3'e yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara gerilemiştir."


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