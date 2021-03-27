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Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin açıklama

27.03.2021 - 17:00
Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin açıklama | Ekonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz, başta Türk boğazları olmak üzere tüm kıyılarımızda meydana gelen deniz kazaları ve her türlü acil durumlarda en geç 1-2 gün içinde deniz emniyetini yeniden temin ederek, deniz ticaretinin idame etmesine olanak sağlayacak donanıma sahip" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ever Given" isimli geminin Süveyş Kanalı'nda karaya oturması sonucu yaşanan sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kaza tarihi itibarıyla halen 30'dan fazla büyük tonajlı tankerin ve 236 geminin geçiş için kanalın kuzey ve güneyinde beklediğine işaret eden Karaismailoğlu, bu durumun dünya deniz ticaretini olumsuz etkilediğini ve kaybın her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Cuma günü petrol fiyatlarının yüzde 3 arttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Karadeniz ve Akdeniz Suezmax ve Aframax tanker navlunları halen yüzde 70 artmış durumdadır. Avrupa'nın gas oil tedarikinin yüzde 60'ının Asya piyasasından sağlandığı göz önüne alınırsa, bölgede halen az sayıda uygun gemi bulunmasına rağmen aksayan ürün tedarikinin Karadeniz piyasasından sağlanmaya yönelinmesi halinde Türk boğazlarında tanker trafiğinde göreceli artış olacağı öngörülebilir."

Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği Süveyş Kanalı'nda yaşanan kazadan denizcilik ekonomisi ve tedarik zincirinin belirgin şekilde etkilendiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Kurtarma çalışmalarının uzaması halinde lojistik koridorunda önemli ve kalıcı etkilere mahal verebilecek olan bu krizi bir an önce çözebilmek tüm denizcilik sektörünün birinci önceliği haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

"KAZANIN GLOBAL EKONOMİYE MALİYETİ HAFTALIK 6 İLE 10 MİLYAR DOLAR"

Sigorta şirketlerince kazanın global ekonomiye maliyetinin haftalık 6 ile 10 milyar dolar olarak hesaplandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu gemiyi kurtarma ve kanalı açma çalışmaları halen sonuç vermemiş olup tarama gemileri ile geminin oturduğu kara kısmının derinleştirilmesine devam ediliyor. Geminin yükünü hafifletip, geminin su çekiminin azaltılması gibi opsiyonlar da bulunmakta olup henüz böyle bir operasyona başlandığı bilgisi alınmamıştır. Bununla birlikte konteyner gemileri stabilite açısından hassas gemiler olup geminin yakıtının ve dip tanklarında yer alan deniz suyunun boşaltılması gündeme gelse de bu işlemin gemi dengesini bozup daha tehlikeli bir duruma düşüreceği dikkate alınmalıdır."

"TÜM İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZLE YARDIMA HAZIRIZ"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, başta Türk boğazları olmak üzere tüm kıyılarda meydana gelen deniz kazaları ve her türlü acil durumlarda en geç 1-2 gün içinde deniz emniyetini yeniden temin ederek, deniz ticaretinin idame etmesine olanak sağlayacak donanıma sahip olduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce işletilen ve hizmete alındığından beri 25 acil müdahale ve kurtarmayı başarıyla gerçekleştiren Nene Hatun acil müdahale gemisinin Türkiye'ye ciddi avantaj sağladığını belirtti.

Karaismailoğlu, tüm dünya ticaretini etkileyen bu süreçte, "Ever Given" gemisini kurtarmak ve Süveyş Kanalı'nı tekrar gemi geçişlerine uygun hale getirebilmek amacıyla, ilgili makamlardan talep gelmesi halinde Bakanlık olarak bilgi, tecrübe ve operasyon yöntemlerinin paylaşımı da dahil tüm imkan ve kabiliyetlerle yardıma hazır olduklarını ifade etti.


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