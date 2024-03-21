  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Göktaş açıkladı: Doğal gaz tüketim destekleri ödemeleri başladı
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Bakan Göktaş açıkladı: Doğal gaz tüketim destekleri ödemeleri başladı

21.03.2024 - 10:05 | Son Güncelleme :
Bakan Göktaş açıkladı: Doğal gaz tüketim destekleri ödemeleri başladı | Ekonomi Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğimizde ödemeler başladı” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında ödemelerin başladığını duyurarak, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’ni dönemsel olmaktan çıkartıp düzenli hale getirdiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programına geçilmesiyle birlikte vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Bakan Göktaş, “Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek” dedi.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’ne başvuruların 2023 Aralık ayında e-Devlet “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, “Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğimizde ödemeler başladı. Bu doğrultuda Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık, 2024 yılı Ocak-Şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık 1.500 TL – 3.500 TL arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Göktaş, detayları şu şekilde anlattı:

Ülkemizde farklı iklim şartları yaşanmasından dolayı desteğimizde bölgesel farklılıklar bulunuyor. Desteğimizi hayata geçirmeden önce ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu dağılım çerçevesinde bölgelerimize ısınma desteği sağlıyoruz. Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Söz konusu vatandaşlarımız doğal gaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir.”

Haberin Devamı

Öte yandan, Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
* Türk vatandaşı olması,
* E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
* Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
* İkamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunması,
* Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
kriterlerinin birlikte sağlaması gerekir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.057 Değişim: 1,13% Hacim : 4.119 Mio.TL Son veri saati : 10:02
Düşük 9.036 21.03.2024 Yüksek 9.060
Açılış: 9.036
32,4168 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1800 21.03.2024 Yüksek 32,4425
Açılış: 32,3714
35,5814 Değişim: 0,56%
Düşük 35,2593 21.03.2024 Yüksek 35,7180
Açılış: 35,3832
2.301,69 Değişim: 1,22%
Düşük 2.267,37 21.03.2024 Yüksek 2.317,10
Açılış: 2.273,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.