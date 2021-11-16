  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı
‹ Önceki Haber Piyasalarda veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek Piyasalarda veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek Sonraki Haber › İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı

Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı

16.11.2021 - 10:09 | Son Güncelleme :
Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümenin ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılış konuşmasını yapıyor. Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Geldiğimiz noktayı memnuniyetle karşılıyoruz. Sermaye piyasaları tarafında atılması gereken adımlar olduğunu düşünüyorum. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne önemli bir rol düşüyor.

Aslında bu konular ülkemizin de gerçekleştirmeye başlattığı dönüşümün sac ayaklarını oluşturuyor. Umut ediyorum ki bu kongreden çıkacak sonuçlar yenilikçi politikalara hız kazandıracak. Son iki senedir tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Küresel salgın insan sağlığına olan etkilerinin yanında küresel ekonomiyi de derinden sarstı. Yüz milyonlarca iş kaybı oldu, ekonomilerden trilyonlarca dolar silindi, küresel yoksulluk son çeyrek asırda ilk kez arttı.

Küresel arz-talep dengesizlikleri devam ediyor. Küresel emtia fiyatları artıyor. Uzun bir aradan sonra küresel enflasyon artışıyla da karşı karşıyayız. Salgının en kötü dönemlerini geride bırakmış olabiliriz. Böylesine zorlu bir dönemde yaşadığımız bir takım sorunlara rağmen başarılı bir performans gösterdik. Salgın sürecinde uyguladığımız kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Biz özel sektör öncülüğünde dengeli, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam ve çevre dostu bir büyümeden yanayız. Hedeflediğimiz büyümenin ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor.

Güçlü kamu maliyesine devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faizler düşecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik artacaktır.

Çok ciddi potansiyele sahibiz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek için büyümenin finansman kalitesi önem kazanıyor. Bu noktada reel sektörün finansman ihtiyacının para ve sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması gerekiyor. 

Şirketlerimiz erken aşama dönemlerinden olgunluk dönemlerine varıncaya dek sermaye piyasalarından faydalanabilmeli. Son iki yıllık dönemde küresel ölçekte de çok önemli olan finansman modellerini sermaye piyasalarına kazandırmak için el birliği ile çalıştık.

Sermaye piyasalarımız açısından bu yılın gündemi halka arzlar oldu. 2021 yılında halka arzlar adet ve fon açısından tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından günümüze 19.5 milyar liralık 46 halka arz işlemi tamamlandı. SPK tarafından onaylanan toplam halka arz sayısı ise 49'a ulaştı. Önceki 7 yılda toplam halka arz sayısı sadece 47 idi. Yılda ortalama olarak 7 şirket halka arz oluyordu. Üç hususun altını çizmek istiyorum. BİST'te işlem gören şirketlerin piyasa değerinin milli gelire oranı uzun yıllardır yüzde 25-30 arasında dalgalanıyor. Bu oran gelişmekte olan ülkeler için yüzde 60 civarında. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.686 Değişim: 0,00% Hacim : 35.850 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.682 16.11.2021 Yüksek 1.725
Açılış: 1.715
10,4403 Değişim: 1,20%
Düşük 10,2960 17.11.2021 Yüksek 10,4473
Açılış: 10,3168
11,7994 Değişim: 1,02%
Düşük 11,6569 17.11.2021 Yüksek 11,8201
Açılış: 11,6806
621,71 Değişim: 1,30%
Düşük 612,51 17.11.2021 Yüksek 622,74
Açılış: 613,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.