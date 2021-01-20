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Bakan Dönmez açıkladı: Doğal gazda yeni rekor

20.01.2021 - 10:43
Bakan Dönmez açıkladı: Doğal gazda yeni rekor | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, "Doğal gazda yeni rekor... Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gazda yeni rekor... Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık. En yüksek tüketim 1)İstanbul 51,6 milyon m³, 2)Ankara 23,9 milyon m³, 3)İzmir 13,9 milyon m³" açıklamasında bulundu.


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