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Bakan Dönmez: 2.6 milyon tonluk bor ürünleri satıldı

29.12.2021 - 09:16
Bakan Dönmez: 2.6 milyon tonluk bor ürünleri satıldı | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan Bor Çalıştayında yaptığı konuşmada bor üretimi ve satışındaki başarıya dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin dünya bor pazarı lideri olduğunu söyleyerek, “2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde, ihracat ve satışında rekor kırdık. 2.5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2.6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Dünya bor pazarının lideriyiz.

Bugün bor piyasasının yüzde 62’sine sahibiz ancak bunlar bizim için yeterli mi? Hayır. Dünya artık daha çok üretenlerin değil, daha akılcı üretim yapanların dünyası. Değer katmak, yeni bir anlayış inşa etmek teknoloji geliştirme adına atılan adımlardan sonra ortaya çıkacak. Eti Maden bu yolda önemli adımlar atıyor. Bor cevherinin özüne Ar-Ge ve inovasyonu yerleştiriyor” şeklinde konuştu. “2022, borun yılı olacak” diyen Bakan Dönmez: “Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Türkiye artık büyük hedeflere koşan bir ülke. 2053, 2071 vizyonlarını bugünden belirleyen ve o doğrultuda ilerleyen bir ülke” ifadelerini kullandı.


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