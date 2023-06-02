Avustralya'da asgari ücrete zam | Ekonomi Haberleri

Avustralya, asgari ücrete yüzde 5,75 oranında zam yaptı ve 882 Avustralya dolarına yükseltti.

Asgari ücrete ilişkin ülkeler kararlarını vermeye başladı. Avustralya asgari ücrete yüzde 5,75 oranında zam yaparak 882 Avustralya dolarına çıkardı. Ortalama olarak 12 bin 180 liraya karşılık geliyor.

SAATLİK ÇALIŞMA ÜCRETİ 21,38 AVUSTRALYA DOLARI

1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrette saatlik ücret de 23,23 Avustralya doları olarak belirlendi.

Asgari ücret kararıyla 2 milyondan fazla çalışanın maaşı değişmiş olacak.

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