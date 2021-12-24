Avrupa'da doğalgaz fiyatları hızlı geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa’da doğalgaz fiyatları, 21 Aralık tarihinde megavatsaat başına 180 Euro'ya kadar ulaştıktan sonra sert geriledi.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları, 21 Aralık'ta megavatsaat başına 180 Euro'ya kadar yükseldikten sonra sert gerilerken, bugünkü işlemlerde 100 Euro'nun altını gördü.

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Rusya’nın, Almanya’nın Mallnow kompresörüne aktardığı doğalgaz miktarı geçtiğimiz pazar gününden beri yarıya inmiş; Avrupa’da bu hafta havaların soğuması ve doğalgaz aktarımının azalmasıyla beraber enerji piyasasındaki kriz giderek derinleşmişti.

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