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AVM Perakende Ciro Endeksi geriledi

15.06.2021 - 16:08
AVM Perakende Ciro Endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

AVM Perakende Ciro Endeksi nisanda, aylık bazda enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 azalarak 273 puana geriledi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Mart ve Nisan 2021 döneminde kısıtlamalar doğrultusunda hizmet veren, AVM'lerde ciro endeksi Nisan 2021 döneminde, 2021 yılı mart ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 azalarak 273 puan olarak gerçekleşti.

Geçen yıl nisanda AVM'ler büyük ölçüde kapalı olduğu için tam doğru bir kıyaslama olmamakla metrekare verimlilik endeksi, Nisan 2021'de bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 582,5 artarak 273 puana yükseldi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİNDE YÜZDE 41,5'LİK AZALIŞ

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, Nisan 2021'de İstanbul'da 1.488 TL, Anadolu'da 742 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise söz konusu dönemde 1.040 TL oldu.

Bu yılın mart ayı ile karşılaştırıldığında Nisan 2021 döneminde AVM'lerdeki diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,3 arttı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği endeksi yüzde 10,6, teknoloji kategorisi 25,1, ayakkabı kategorisi yüzde 30,4, giyim kategorisi yüzde 30,9 ve yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimlilik endeksi yüzde 45,5 azalış gösterdi.

Nisan 2021 verileri bir önceki ay olan mart ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 41,5'lik bir azalış olduğu gözlemlendi. Nisan 2021 dönemi ziyaret sayısı endeksinde, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 675'lik artış yaşandı.


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