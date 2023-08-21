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Arjantin IMF'ten borç alacak

21.08.2023 - 08:05 | Son Güncelleme :
Arjantin IMF'ten borç alacak | Ekonomi Haberleri

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, Uluslararası Para Fonu ile görüşmelerde bulunmak üzere bugün ABD'ye gidiyor.

Ekonomisi çok zor durumda olan Arjantin, Uluslararası Para Fonu'na başvurdu. Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, IMF ile görüşmeleri yürütmek için ABD'ye gidiyor.

Arjantin Devlet Başkanlığı'na da aday olan Massa, ABD'de IMF yetkilileriyle görüşme yapacak.

IMF'in onayı halinde Arjantin, Ağustos ayı sonuna kadar 7,5 milyar dolarlık ödeme alacak.


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