Arçelik, Hitachi'yi satın alıyor | Ekonomi Haberleri

Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamada "Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

Arçelik bir süredir gündemde olan Japon Hitachi'nin satın alınmasına yönelik açıklamada bulundu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre sözleşmede yer verilen kapanış şartlarının yerine getirilmesi halinde taraflar arasında ortak girişim sözleşmesi, marka lisans sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanacak.

Bu kapsamda, Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek Arçelik bu şirketin hisselerinin %60'ını satın alacak.

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İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.

Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar oldu.

Devralınacak şirket, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol hakkı olması nedeniyle Arçelik finansal raporlarında bağlı ortaklık olarak tam konsolide edilecek

Devralınacak Hitachi Ev Aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (fy2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD doları, FAVÖK'ü yaklaşık 70 milyon ABD doları seviyesinde.

İşlemlerin 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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