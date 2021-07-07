‹ Önceki Haber Yılın ilk yarısında satılan iki araçtan biri ithal Yılın ilk yarısında satılan iki araçtan biri ithal Sonraki Haber › IMF Başkanı Georgieva'dan 'acil eylem' çağrısı IMF Başkanı Georgieva'dan 'acil eylem' çağrısı

Antalya'ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu aştı

07.07.2021 - 15:21
Antalya'ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu aştı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, yılın altı ayında 1 milyon 551 bin 633 turistin gelmesi sektörü sevindirdi.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle dünyanın değişik ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapıyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Salgın tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, farklı ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli şekilde tatil yapmanın keyfini sürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı ocak-haziran döneminde salgına ve bazı uçuş ülkelerin kısıtlamalarına rağmen 1 milyon 551 bin 633 turist ziyaret etti. Rusya 439 bin 209 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke oldu. Rusya'yı, 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya, 90 bin 739 turistle Polonya takip etti.

##$HABER_1470630$##

"SEZONA BAŞLANGIÇ İÇİN İYİ RAKAMLAR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, AA muhabirine, Antalya'nın her milliyetten turiste ev sahipliği yaptığını söyledi. Turistlere güvenli tatil imkanı sunulduğunu belirten Turgut, "Kente şu ana kadar 1,5 milyon turistin gelmesi önemli. Geçen seneyle ilgili kıyaslanamayacak kadar iyi bir rakam. Bu rakamların çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kente en fazla turistin Rusya'dan geldiğine değinen Turgut, rezervasyonlara göre temmuz ve ağustosta gelecek turist sayılarının daha iyi olacağının öngörüldüğünü bildirdi. Kente 6 Temmuz'da yurt dışından 250 uçağın geldiğini vurgulayan Turgut, "Hafta sonu yani 3-4 Temmuz'da uluslararası alandan kente 650 uçak geldi. Dün gelen uçaklardan 80'i Rusya'dan, 40'ı Ukrayna, 50'si Almanya'dan." ifadesini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYI ÇOK İYİ GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Rusların Türkiye tatiline başlamasıyla birlikte Antalya'nın eski günlerine dönmeye çalıştığını kaydetti. Antalya'ya 26 Haziran'da 18 bini Rusya'dan toplam 60 bin turist geldiğini hatırlatan Yavuz, "Önümüzdeki üç ayı çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Sayıların artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,58% Hacim : 11.571 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.384 07.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.385
8,6795 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6735 08.07.2021 Yüksek 8,6917
Açılış: 8,6853
10,2653 Değişim: 0,14%
Düşük 10,2407 08.07.2021 Yüksek 10,2805
Açılış: 10,2505
503,54 Değişim: -0,04%
Düşük 503,01 08.07.2021 Yüksek 504,12
Açılış: 503,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.