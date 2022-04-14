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Anlık ürün takibi yapılabilmesi için dijital sistem geliyor

14.04.2022 - 09:33
Anlık ürün takibi yapılabilmesi için dijital sistem geliyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasını kararlaştırıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve ilgili kurumların katılımıyla 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümünün etkileri ele alındı. Gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler değerlendirildi. Tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler detaylı bir şekilde görüşüldü. Ayrıca, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulması kararlaştırıldı.

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Artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanları değerlendirildiği, enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler ele alındı. Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler görüşüldü. Önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.


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