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Almanya'nın kamu borcu yükseldi

28.06.2021 - 13:20
Almanya'nın kamu borcu yükseldi | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın kamu borcu, yılın birinci çeyreğinde 33,6 milyar Euro artış göstererek 2 trilyon 205 milyar Euro'ya çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, 2021’nin birinci çeyreğinde Almanya'nın federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 2020’nın son çeyreğine göre 33,6 milyar Euro'luk artış kaydetti. Böylece söz konusu borç, 2020 sonuna göre yüzde 1,5 artarak 2 trilyon 205 milyar Euro'ya yükseldi.

Geçen yılın birinci çeyreğine göre ise söz konusu kamu borcu, yüzde 12,8 veya 250 milyar Euro arttı. Destatis, artışın ana nedeni olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine karşı finansman tedbirleri için Alman federal ve eyalet hükümetlerinin borçlanmasını gösterdi. Kişi başına düşen kamu borcu da 26 bin 128 Euro'dan 26 bin 532 Euro'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 28 milyar Euro artarak 1 trilyon 431,4 milyar Euro'ya yükseldi. Eyaletlerin borcu yüzde 4,1 milyar avro artışla 639,9 milyar Euro'ya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu 1,5 milyar genişleyerek 134 milyar avroya ulaştı.

SALGIN DÖNEMİNDE 470 MİLYAR EURO BORÇ

Öte yandan, Alman federal hükümetin bu yıl yaklaşık 100 milyar Euro'luk yeni borçlanma planı ile Almanya'nın salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için 2020-2022 dönemindeki toplam borçlanması 470 milyar Euro'ya ulaşacak.

Alman Parlamentosu geçen yıl Almanya'nın anayasadaki borç freni mekanizmasını askıya alarak hükümete Kovid-19 önlemlerini finanse etmek için yeni borç alma izni vermişti. Borç freninin gelecek yılın sonuna kadar askıda kalması bekleniyor.

Almanya, borç freni mekanizmasını 2023'ten itibaren tekrar yürürlüğe koymayı hedeflerken, federal bütçe üzerindeki baskının artan Kovid-19 tedbirleri ve yatırım harcamaları ile artması öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Kovid-19 salgını bittikten sonra çevre ve teknoloji konularındaki zorlukların üstesinden gelmesi ve rekabetçi kalması için gelecek birkaç yılda yeni teknolojilere "devasa" miktarda harcama yapması gerektiğini söylemişti.


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