Almanya'nın İngiltere’ye ihracatında sert düşüş | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın İngiltere’ye ihracatı Brexit ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 30 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Brexit sonrası Almanya’nın İngiltere’ye ihracatına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre ocakta Almanya’nın İngiltere’ye ihracatında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 30 düşüş görüldü.

Destatis açıklamasında, söz konusu verilere yönelik, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damgasını vurduğu 2020'den sonra İngiltere’ye yapılan ihracat, Brexit'in etkileri nedeniyle Ocak 2021'de düşmeye devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Brexit referandumunun yapıldığı 2016'dan beri Almanya'nın İngiltere’ye ihracatında düşüş yaşandığı kaydedilen Destatis açıklamasında, referandumdan önceki yıl olan 2015'te Almanya'nın bu ülkeye ihracatının 89 milyar avro olarak kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

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Geçen yıl Almanya’nın İngiltere’ye ihracatı Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 15,5 düşerek 66,9 milyar avroya gerilemişti. Öte yandan, Almanya’nın İngiltere’den ithalatı ise 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 9,6 azalarak 34,7 milyar avroya geriledi.

İngiltere geçen yıl Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı. Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında aylardır süren müzakerelerin ardından Brexit sonrası ticaret anlaşması 29 Aralık 2020’de imzalanmıştı.

Alman iş dünyası tarafından Ocak 2021’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın ek gümrük bürokrasisi ve lojistik sorunlara yol açtığı konusunda endişeler dile getirilmişti.

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK), Alman şirketlerinin gelecekte yıllarda milyonlarca gümrük beyannamesi sunmak zorunda kalacağını belirterek, bunun şirketlere yıllık 400 milyon avroya mal olacağını hesaplıyor.

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