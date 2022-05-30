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Almanya'nın enflasyonu rekor kırdı

30.05.2022 - 17:13
Almanya'nın enflasyonu rekor kırdı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da enflasyon mayıs ayında yüzde 8,7 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın enflasyonu mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,7 seviyesine yükseldi. Ülkenin ekonomisi böylelikle tüm zamanların zirvesine tırmanmış oldu. Enflasyondaki bu bozulmada enerji ve gıda maliyetlerindeki artış etkili olurken; bu durum Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasında normalleşme sürecini hızlandırabileceği düşünülüyor.

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