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Almanya'dan yüzde 1 büyüme bekleniyor

31.08.2021 - 14:30
Almanya'dan yüzde 1 büyüme bekleniyor | Ekonomi Haberleri

DIW, Alman ekonomisinin Kovid-19 krizinde toparlanmaya devam ettiğini belirterek, yılın üçüncü çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1 genişleyeceği öngörüsünde bulundu.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Almanya'ya ilişkin ağustos ayı ekonomik barometresini açıkladı. Buna göre, ekonomik barometre, 3. çeyrekte 3,1 puan artarak 110,8 puana geriledi.

Açıklamada, Alman ekonomisinin yaz aylarında güçlü büyüme gösterdiği, bunun büyük ölçüde aşılama ve test faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Kovid-19'dan etkilenen sektörlerdeki toparlanmanın 3. çeyreğe kaydığı aktarılan açıklamada, bu yılın 3. çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1 genişleyeceği öngörüsünde bulunuldu.

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Açıklamada, ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntıların imalat sektöründe siparişlerin tamamlanmasını zorlaştırdığı kaydedildi.

Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı. Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.


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