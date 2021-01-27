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Almanya'daki kısıtlamalar tüketici güvenini etkiledi

27.01.2021 - 14:07
Almanya'daki kısıtlamalar tüketici güvenini etkiledi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da ocak ayı için eksi 7,5 puan olarak belirlenen Tüketici Güven Endeksi, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların sıkılaştırılarak uzatılmasının etkisiyle şubat için 8,1 puan azalarak eksi 15,6 puana geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, aralıkta revize edilerek ocak ayı için eksi 7,5 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, şubat için 8,1 puanlık azalışla eksi 15,6 puana gerilediği belirtildi.

Açıklamada, "Almanya’da 2021 başladığında tüketici güveni sıkı kısıtlamalar altında azalıyordu. Tüketicilerin satın alma eğilimi serbest düşüşte, onların ekonomik ve gelir beklentileri ılımlı düzeyde azaldı." denildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Aralık 2020'nin ortasında restoran ve perakende mağazalarının büyük bölümünün kapanması, tüketici harcamaları üzerinde Kovid-19’un ilk dalgasının yaşandığı geçen yılın baharındakine benzer şekilde zarar verici bir etki oluşturdu. Şu anda, satın alma eğilimi sıfır noktasında." ifadelerini kullandı.

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Gelecek haftalarda Kovid-19'da vaka sayısının nasıl gelişeceğinin tüketici ikliminin yeniden istikrar sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesinde belirleyici rol oynayacağını aktaran Buerkl, "Ocak ayının ortasında uzatılan Kovid-19 kısıtlamaları tüketici duyarlılığında hızlı bir toparlanma umutlarına olumsuz etki yaptı. Tüketici duyarlılığı yılın ilk çeyreğinde zorluklarla karşı karşıya. Sürdürülebilir bir şekilde toparlanması için Kovid-19 vaka sayılarının azalması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

19 Ocak’ta Almanya’da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a uzatıldı.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirler imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.

Dördüncü çeyreğin başındaki ekonomideki toparlanmaya rağmen Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları, aşı sürecinin yavaş ilerlemesi ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişelerin bundan sonraki süreçte toparlanmanın kırılgan kalmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Almanya'da şirketlerin herhangi bir teknik engel bulunmaması durumunda çalışanlarına iş yerine gelmeden evden çalışma imkanı sunması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeye uymayanlara 30 bin avroya kadar ceza kesilebilecek.

ALMANYA'DAKİ KOVİD-19 RAKAMLARI

Almanya; Avrupa'da Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya'nın ardından beşinci en yüksek koronavirüs vaka sayısına sahip ülke konumunda.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 161 bin 169 vaka sayısı kayda geçerken, 53 bin 972 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 1 milyon 921 bin 689 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı, bunların 283 bin 264'ünü ikinci doz aşısı yapılanlar oluşturdu.


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