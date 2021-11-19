  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Almanya'da üretici fiyatlarına 70 yılın en hızlı artışı
‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı Sonraki Haber › TİM Başkanı Gülle: Yine rekor paylaşmak üzere çalışıyoruz TİM Başkanı Gülle: Yine rekor paylaşmak üzere çalışıyoruz

Almanya'da üretici fiyatlarına 70 yılın en hızlı artışı

19.11.2021 - 12:45 | Son Güncelleme :
Almanya'da üretici fiyatlarına 70 yılın en hızlı artışı | Ekonomi Haberleri

Almanya’da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 artarak, Kasım 1951’den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da Sanayi ÜFE, ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 3,8, Ekim 2020’ye göre ise yüzde 18,4 arttı. Destatis açıklamasında, “Ekim ayındaki artış, Kasım 1951’den beri en yüksek yıllık artıştı.” ifadesi kullanıldı.

Ekim ayı Sanayi ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 16,2'lik artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Eylül ayında ise yüzde 14,2 artış görülmüştü.
Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın ekimde bir önceki yılın ayına göre yüzde 48,2 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 49,6, ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 81,4 artış kaydetti.

##$HABER_1472256$##

Ekimde yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 18,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,4 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 3,2 artış görüldü. Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ekimde yıllık yüzde 9,2 yükseldi.

Öte yandan, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Almanya'da tüketici için alışılmadık derecede yüksek enflasyon iyice hissedilirken, fiyat artışlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ekonomistlerin çoğunun savunduğu gibi "geçici" olacağı görüşüne dair şüpheler de artıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.737 Değişim: 0,03% Hacim : 29.078 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.728 19.11.2021 Yüksek 1.759
Açılış: 1.749
11,2516 Değişim: 1,95%
Düşük 10,8299 19.11.2021 Yüksek 11,3463
Açılış: 11,036
12,7077 Değişim: 1,14%
Düşük 12,3010 19.11.2021 Yüksek 12,8301
Açılış: 12,5646
668,22 Değişim: 1,17%
Düşük 647,01 19.11.2021 Yüksek 679,45
Açılış: 660,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.