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Almanya'da toparlanma ivme kaybetmeyi sürdürüyor

22.01.2021 - 14:00
Almanya'da toparlanma ivme kaybetmeyi sürdürüyor | Ekonomi Haberleri

Almanya'da, ocak ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılması hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkiler dolayısıyla bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 1,2 puan düşerek 50,8 puana geriledi.

IHS Markit, ocak ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya’da Aralık 2020’de 52 olan bileşik PMI, ocakta 50,8 puan olarak tespit edildi. Söz konusu veri, son 7 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 50,3 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi aralıkta 47 seviyesinden ocakta 46,8’e inerken, ülkede imalat sektörü PMI ise aralıktaki 58,3 seviyesinden ocakta 57’ye geriledi. İmalat sektöründeki PMI verisi son 4 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

ALMAN EKONOMİSİ YENİ YILA YAVAŞ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ocak PMI verilerinde imalat sektörü verilerinin hafif bir ivme kaybı yaşanmasına rağmen güçlü kaldığını, fakat hizmet sektörü verisinin daha da bozulduğunu belirtti.

Smith, "Sonuç olarak, Alman ekonomisi yeni yıla yavaş bir başlangıç yaptı. Mevcut Kovid-19 kısıtlamaların en azından şubat ortasına kadar uzatılması önümüzdeki birkaç hafta için ekonomik faaliyetlerde bir şeyin değişmeyeceğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

19 Ocak’ta Almanya’da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatıldı.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirler imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.


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