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Almanya'da şirket iflasları yüzde 31,9 azaldı

11.01.2021 - 15:58 | Son Güncelleme :
Almanya'da şirket iflasları yüzde 31,9 azaldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, geçen yılın ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 31,9 azalarak 1.084 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede Ekim 2020'de 1.084 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 31,9 azalırken, söz konusu dönemde iflaslardan en çok inşaat sektörü etkilendi. 170 iflas başvurusu olan inşaatı, 134 iflas başvuruyla ticaret ve hizmet sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ekimde 2,1 milyar avro oldu. Alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, Ekim 2019'da yaklaşık 3,4 milyar avro seviyesinde bulunuyordu.

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Ekimde kurumsal iflaslar dışında 2 bin 859 borçlu da iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2'lik azalışa işaret etti.

Destatis açıklamasında, Almanya'da şirketlerin Kovid-19 salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntısının iflas istatistiklerine yansımadığı, bunun bir nedeninin de iflas kanununda yapılan erteleme olduğu belirtildi.

Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içerisinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu, Eylül 2020'nin sonuna kadar askıya almış, daha sonra da 2020 sonuna kadar ertelemişti.


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