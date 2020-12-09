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Almanya'da ihracat artışını 6. aya taşıdı

09.12.2020 - 15:03
Almanya'da ihracat artışını 6. aya taşıdı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da ihracat, ekimde ivme kaybetmesine karşın yüzde 0,8 artarak yükseliş serisini 6'ncı aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,2’lik artış beklentisine karşın yüzde 0,8 artarak yaklaşık 104,8 milyar avro oldu. İhracattaki ivme kaybında, ülkenin ticaret ortaklarında Kovid-19’un ikinci dalgasının yaşanması etkili oldu.

İhracatta ekim ayındaki artış, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra art arda yaşanan 6'ıncı aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Ülkede ihracat, nisanda bir önceki aya göre yüzde 23,8 düştükten sonra mayısta yüzde 8,6, haziranda yüzde 15,2 temmuzda yüzde 4,3, ağustosta 2,9 ve eylülde 2,3 artmıştı.

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Destatis, Almanya’nın ihracatının Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki rakamın yüzde 6,8 altında kaldığını belirtti.

CARİ İŞLEMLER FAZLASI EKİMDE 20 MİLYAR AVRO

Ekimde ithalat da yüzde 0,3 artarak 86,6 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya’nın dış ticaret fazlası 18,2 milyar avro oldu. Ekim 2019'a göre ise ihracat yüzde 6,5, ithalat da yüzde 5,9 düştü.

Almanya'da ekim ayı ihracatının 59,7 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 50,4 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Ekim 2019'a göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 5,1, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 2,9 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası ekimde 20 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Ekim 2019'da 19 milyar avro olmuştu.

ABD’DEN İTHALAT YÜZDE 18,8 DÜŞTÜ

Almanya'nın bu yılın ocak-ekim dönemi ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11,2 azalarak 992,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 8,9 düşüşle 844 milyar avroya geriledi.

Ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ocak-ekim döneminde 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22,3 azalarak 148,1 milyar avro oldu.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ekimde 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 artarak yaklaşık 8,7 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 10,1 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde ihracat, Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'ye yüzde 11,7, ABD'ye ise yüzde 10,5 arttı. ABD'den ithalat da yüzde 18,8 azalarak 5,8 milyar avroya geriledi.

UMUTLAR ÇİN’DE

Almanya'da hükümet, bu yıl ihracatın yüzde 12'den fazla düşmesini ve gelecek yıl da yüzde 9 artmasını bekliyor. Alman Sanayi Federasyonu (BDI) da ihracatın 2020’de yüzde 13 düşeceğini öngörüyor.

Analistler, İngiltere ve Fransa gibi Almanya’nın önemli ticaret ortaklarında Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında yeni kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başladığını hatırlatarak, bunun Alman ihracatını baskılayacağı uyarısında bulunuyor.

Analistler, bu ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini beklerken, bunun da Almanya ihracatı için zorluklar oluşturacağını vurguluyor.

Almanya’nın ihracatında umutların öncelikle ekonominin yeniden toparlandığı Çin'e bağlandığını belirten analistler, Çin’in Kovid-19 krizinde hijyen maddelerinden ev ofisleri için elektronik cihazlara kadar dünyaya mal sattığını ve Çin’in bu malları üretmek için Alman makinelerine ihtiyacı olduğuna işaret ediyor.


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