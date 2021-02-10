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Almanya'da enflasyon yüzde 1 oldu

10.02.2021 - 11:43
Almanya'da enflasyon yüzde 1 oldu | Ekonomi Haberleri

Almanya'da yıllık enflasyon, hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle ocakta yüzde 1 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta 2020'in aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 1 seviyesine yükseldi.

Destatis açıklamasında, enflasyonun geçen ay pozitif olmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulan tüketim mallarındaki KDV indiriminin ocakta sona ermesi ve iklim vergisi etkili olduğu belirtildi.

Ocaktaki artışa karşın Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti.

Almanya’da yıllık enflasyon, Temmuz-Aralık 2020 döneminde art arda 5 ay ekside kalmıştı. Ülkede enflasyon, ocakta aylık bazda da yüzde 0,8 artış kaydetti.

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Enerji ürünlerinin fiyatları, ocakta 2020'nin aynı ayına göre yüzde 2,3 düştü. Motor yakıtı fiyatları yıllık yüzde 2,9 azalış gösterirken, doğal gaz fiyatlarında yüzde 2 artış oldu.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, ocakta yıllık yüzde 2,2 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise ocakta aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

Ülkede İklim Yasası’nda yeşil enerji yatırımlarını desteklemek için ton başına karbondioksit fiyatları 2021 için başlangıç fiyatı 25 avro olarak belirlenmişti.


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