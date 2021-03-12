‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Merkez Bankası Mart ayı Beklenti Anketi yayımlandı Merkez Bankası Mart ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Almanya'da enflasyon 11 ayın zirvesinde

12.03.2021 - 13:20
Almanya'da enflasyon 11 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da ocak ayında yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta motor yakıtı fiyatlarındaki yükselişle yüzde 1,3 olarak ölçüldü. Destatis nihai verilerine göre, ülkede enflasyon en son Mart 2020'de yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat 2020'nin aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 1,3 seviyesine yükseldi. Böylece ülkede enflasyon son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. En son Mart 2020'de enflasyon yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tüketim mallarındaki KDV indiriminin ocakta sona ermesiyle enflasyonun iki aydır art arda Kovid-19 krizi öncesi seviyelerde olduğu belirtildi.

Almanya’da yıllık enflasyon, Temmuz-Aralık 2020 döneminde art arda 5 ay ekside kalmıştı. Şubattaki artışa karşın Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. Bunun yanı sıra, analistler ülkede enflasyonun yılın ortasında yüzde 2 seviyesine yaklaşmasını öngörüyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

2020'de ortalama enflasyon yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti. Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ülkede bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 1,9 olacağını tahmin ediyor. Ülkede enflasyon, şubatta aylık bazda da yüzde 0,7 artış kaydetti.

Enerji ürünlerinin fiyatları, ocakta yıllık yüzde 2,3 düşüşün ardından, geçen ay Şubat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 2,4 ve doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 2,1 artış görüldü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, şubatta yıllık yüzde 1,4 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi. Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 0,06% Hacim : 19.868 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.549 12.03.2021 Yüksek 1.562
Açılış: 1.558
7,5553 Değişim: 1,06%
Düşük 7,4594 12.03.2021 Yüksek 7,6170
Açılış: 7,4759
9,0379 Değişim: 0,68%
Düşük 8,9387 12.03.2021 Yüksek 9,0911
Açılış: 8,9765
418,44 Değişim: 0,97%
Düşük 413,14 12.03.2021 Yüksek 418,72
Açılış: 414,42
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.