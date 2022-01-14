Almanya yüzde 2,7 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Almanya ekonomisi, 2021 yılında yüzde 2,7 ile tahminlere paralel olarak büyüdü.

Alman Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre; Almanya ekonomisi, 2021 yılında piyasa beklentileri dahilinde yüzde 2,7 büyürken; pandemi öncesi 2019 yılı büyümenin altında kaldı. Omikron varyantıyla vakalarındaki yükseliş ve enflasyonun 30 yılın zirvesine çıkması ekonomik büyümeyi olumsuz etkiledi.

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Bundesbank’a (Almanya Merkez Bankası) göre; bu olumsuz etkinin devam etmesi beklenirken; Bundesbank, 2022 için büyüme tahminini ise yüzde 4,2 olarak açıkladı.

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