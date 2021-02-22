‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklaması Sonraki Haber › İngiltere Kovid-19 yasaklarını gevşetiyor İngiltere Kovid-19 yasaklarını gevşetiyor

Almanya ekonomisi ilk çeyrekte küçülebilir

22.02.2021 - 16:53 | Son Güncelleme :
Almanya ekonomisi ilk çeyrekte küçülebilir | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin birinci çeyrekte muhtemelen küçüleceğini ve ikinci çeyrekte ise toparlanacağını belirtti.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank), ekonomiye yönelik şubat ayı raporu yayınlandı. Raporda, Alman ekonomisinin, Kovid-19 salgınının ikinci dalgası nedeniyle uygulanan sıkı kısıtlamalar nedeniyle birinci çeyrekte küçüleceği kaydedildi.

Raporda, "Almanya'nın ekonomik üretiminin 2021'in ilk çeyreğinde gözle görülür şekilde küçülmesi ancak ilkbahardan itibaren önemli ölçüde daha yüksek bir seviyeye geri dönmesi bekleniyor.” denildi.

Banka, ekonominin, ikinci çeyrekte Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın ivme kazanmasıyla toparlanacağını belirtti.

##$HABER_1468362$##

Bu yıl ocak-mart döneminde ekonomide küçülmenin geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olacağı belirtilen raporda, buna gerekçe olarak da inşaat ve sanayi sektörlerinde büyümenin devam etmesi ve işletmelerin salgına yönelik kısıtlamalara uyum sağlaması gösterildi.

Raporda, Almanya’da enflasyonun Aralık 2020’de yüzde eksi 0,7’den ocakta yüzde 1,6’ya ulaştığı hatırlatılarak, bu durumun KDV indirimlerinin sona ermesi ve TÜFE'deki değişiklerden kaynakladığı vurgulandı.

Bundesbank raporunda, Kovid-19 salgınının geçen yıl Alman şehirlerinde yüksek konut fiyatlarına etkisinin sınırlı olduğu belirtilerek, şehirlerdeki emlak fiyatlarının halen yüzde 15 ila 30 “aşırı değerli” olduğu kaydedildi.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.551 Değişim: -0,62% Hacim : 34.273 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.547 22.02.2021 Yüksek 1.570
Açılış: 1.563
7,0122 Değişim: -0,13%
Düşük 7,0111 23.02.2021 Yüksek 7,0253
Açılış: 7,021
8,5431 Değişim: 0,12%
Düşük 8,5250 23.02.2021 Yüksek 8,5626
Açılış: 8,5328
408,27 Değişim: 0,01%
Düşük 407,62 23.02.2021 Yüksek 408,96
Açılış: 408,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.