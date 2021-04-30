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Alman ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

30.04.2021 - 12:18
Alman ekonomisi ilk çeyrekte daraldı | Ekonomi Haberleri

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7'lik küçülme kaydetti. Alman ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,7 ve bir önceki çeyrekte ise yüzde 0,5 büyümüştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 küçüldü.

Böylece, Alman ekonomisi son iki çeyrekte büyümenin ardından ilk çeyrekte tekrar küçülmeye geçmiş oldu. Ülke ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,7 ve bir önceki çeyrekte ise yüzde 0,5 büyümüştü.

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Analistler, Alman ekonomisinin ilkbahardan sonra büyümeye geri dönmesini bekliyor. Alman hükümeti GSYH’nin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceğini tahmin ediyor. Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.


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