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Alibaba hisselerindeki sert düşüş durdurulamıyor! Kayıp 100 milyar doları aştı

28.12.2020 - 13:50
Alibaba hisselerindeki sert düşüş durdurulamıyor! Kayıp 100 milyar doları aştı | Ekonomi Haberleri

Alibaba'nın 10 milyar dolarlık hisse geri alım planı hisse düşüşünü durduramadı. Şirketin hisseler iki günde 116 milyar dolar değer yitirdi.

Dünyanın başlıca e-ticaret platformlarından Alibaba'nın hisselerinde Beijing'in şirketi cezalandırdığı kaygılarıyla başlayan sert düşüşü 10 milyar dolarlık hisse geri alım programı da durduramadı.

Alibaba'nın piyasa değeri art arda kayıplarla Perşembe gününden bu yana 116 milyar dolar geriledi. Hisseler Perşembe günü yüzde 15 düştükten sonra bugün de yüzde 9 gerileyerek Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Çinli milyarder Jack Ma'nın kurduğu Alibaba ve ona bağlı finans şirketleri aleyhine Çinli düzenleyici kurumlar geçen hafta ayrı ayrı soruşturma ve inceleme başlattı.

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Çin rekabet kurumu 24 Aralık'ta Alibaba hakkında rekabet soruşturması başlattığını ve Alibaba'nın finansal hizmetler iştiraki Ant Group'un görüşmeye çağrıldığını açıkladı.

Hafta sonunda ise Çin Merkez Bankası, Çin'de 730 milyon kullanıcısı olan Ant Group'tan kredi verme ve diğer tüketici finansman faaliyetlerinin yeniden yapılandırmasını talep etti. Bir hafta içinde düzenleyici kurumlardan gelen bu iki açıklama yatırımcıları endişelendirdi.

Beijing Yunyi Asset'in baş yatırım sorumlusu Zhang Zihua, "Alibaba'ya yönelik rekabet soruşturmasında cezalar henüz belirlenmedi ve bu da yatırımcıları çok endişelendiriyor" dedi ve soruşturmanın sonucunun şirket değerlemelerini "büyük ölçüde değiştirebileceğini" sözlerine ekledi.

Ant Group'un dünyanın en büyüklerinden olması beklenen 37 milyar dolar büyüklükteki halka arzı, kurucu Ma'nın finans piyasalarındaki düzenlemeleri eleştirdiği bir konuşmanın birkaç gün ardından düzenleyici kurum tarafından iptal edilmişti. Bundan bir ay sonra şirketin faaliyetleri hakkında rekabet kurumunun soruşturması başlatıldı. Komünist Parti yayın organları da şirket aleyhine köşe yazıları yayımlıyorlar.


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