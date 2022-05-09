  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Akfen GYO’nun ulusal kredi notu A-‘ye yükseldi
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › VakıfBank’tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi VakıfBank’tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Akfen GYO’nun ulusal kredi notu A-‘ye yükseldi

09.05.2022 - 12:41
Akfen GYO’nun ulusal kredi notu A-‘ye yükseldi | Ekonomi Haberleri

3 aylık kira gelirlerini Euro bazında yüzde 24 artırdığını açıklayan Akfen GYO, ulusal kredi notunu A-‘ye çıkartırken, kredilerinde 3.1 milyon Euro’luk erken ödeme gerçekleştirdi.

Akfen GYO’nun 2022 yılı ilk 3 aylık kira gelirleri Euro bazında yüzde 24 artışla 4.2 milyon Euro’ya çıkarken, JCR Avrasya şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu A- (tr)’ye yükseltti. Öte yandan şirket, kredi ödeme planına ilave olarak 3.1 milyon Euro’luk erken ödeme gerçekleştirdi.

BAŞARILI FİNANSAL GÖRÜNÜMÜ DEVAM ETTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Geçen yılki yeniden yapılanma sonrasında bu yıl art arda olumlu haberler ile yollarına devam ettiklerini ifade eden Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “Önümüzdeki dönemde bu nakit fazlası yaratan başarılı finansal görünümü devam ettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

##$HABER_1473822$##

Şirket, nisan ayı içerisinde, ilk olarak 2022 yılının Ocak-Mart ayları arasındaki ilk 3 aylık döneminde kira gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre, Euro bazında yüzde 24 artırarak 4.2 milyon Euro’ya ulaştırmayı başardı. Bununla birlikte Akfen GYO’nun rating notunu değerlendiren JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu BBB (tr)’den A- (tr)’ye yukarı yönlü revize edildi.

Şirket, kredilerinde ödeme planına uygun ilave olarak 3.1 milyon Euro’luk erken ödeme de gerçekleştirdi.

“OLUMLU ADIMLARIN KARŞILIĞINI ALMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, geçen yılki yeniden yapılanma sonrasında bu yıl art arda olumlu gelişmeler ile daha önceden planladıkları şekilde yollarına devam ettiklerini belirtti. Karaağaoğlu, “Akfen GYO olarak her alanda attığımız adımların karşılığını almaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte kira gelirlerinin en düşük olduğu sezonda gerçekleşen kur artışlarından dolayı önceki yıllardaki gibi yazdığımız zararı mayıs ayıyla birlikte turizm sezonunun başlaması ile telafi etmiş olacağız. Buradan hareketle nakit fazlası yaratan başarılı finansal görünümümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.466 Değişim: 0,28% Hacim : 38.888 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.442 09.05.2022 Yüksek 2.481
Açılış: 2.462
15,0918 Değişim: 0,98%
Düşük 14,9241 09.05.2022 Yüksek 15,1381
Açılış: 14,945
15,9554 Değişim: 1,15%
Düşük 15,7132 09.05.2022 Yüksek 16,0068
Açılış: 15,7742
899,46 Değişim: -0,64%
Düşük 894,98 09.05.2022 Yüksek 907,64
Açılış: 905,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.