Akfen GYO’nun ulusal kredi notu A-‘ye yükseldi | Ekonomi Haberleri

3 aylık kira gelirlerini Euro bazında yüzde 24 artırdığını açıklayan Akfen GYO, ulusal kredi notunu A-‘ye çıkartırken, kredilerinde 3.1 milyon Euro’luk erken ödeme gerçekleştirdi.

Akfen GYO’nun 2022 yılı ilk 3 aylık kira gelirleri Euro bazında yüzde 24 artışla 4.2 milyon Euro’ya çıkarken, JCR Avrasya şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu A- (tr)’ye yükseltti. Öte yandan şirket, kredi ödeme planına ilave olarak 3.1 milyon Euro’luk erken ödeme gerçekleştirdi.

BAŞARILI FİNANSAL GÖRÜNÜMÜ DEVAM ETTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Geçen yılki yeniden yapılanma sonrasında bu yıl art arda olumlu haberler ile yollarına devam ettiklerini ifade eden Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “Önümüzdeki dönemde bu nakit fazlası yaratan başarılı finansal görünümü devam ettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Şirket, nisan ayı içerisinde, ilk olarak 2022 yılının Ocak-Mart ayları arasındaki ilk 3 aylık döneminde kira gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre, Euro bazında yüzde 24 artırarak 4.2 milyon Euro’ya ulaştırmayı başardı. Bununla birlikte Akfen GYO’nun rating notunu değerlendiren JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu BBB (tr)’den A- (tr)’ye yukarı yönlü revize edildi.

Şirket, kredilerinde ödeme planına uygun ilave olarak 3.1 milyon Euro’luk erken ödeme de gerçekleştirdi.

“OLUMLU ADIMLARIN KARŞILIĞINI ALMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, geçen yılki yeniden yapılanma sonrasında bu yıl art arda olumlu gelişmeler ile daha önceden planladıkları şekilde yollarına devam ettiklerini belirtti. Karaağaoğlu, “Akfen GYO olarak her alanda attığımız adımların karşılığını almaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte kira gelirlerinin en düşük olduğu sezonda gerçekleşen kur artışlarından dolayı önceki yıllardaki gibi yazdığımız zararı mayıs ayıyla birlikte turizm sezonunun başlaması ile telafi etmiş olacağız. Buradan hareketle nakit fazlası yaratan başarılı finansal görünümümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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