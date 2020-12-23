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AB'den en çok Volkswagen satıldı

23.12.2020 - 11:37
AB'den en çok Volkswagen satıldı | Ekonomi Haberleri

AB'de geçen ay en fazla yeni otomobil satışı yapan markalar sırasıyla VW, PSA ve Renault Grubu oldu. Grupların markaları bazında ele alındığında ise sıralama Volkswagen, Renault ve Mercedes olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlediği bilgilere göre, kasımda birkaç Avrupa ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almak için yeni tedbirleri uygulamaya koymasından dolayı AB otomobil pazarında önemli kayıplar yaşandı.

AB'NİN 4 ANA OTOMOBİL PAZARINDA DA KAYIPLAR VAR

AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 897 bin 692 oldu.m27 üyeli AB'de 4 ana otomobil pazarının tümü geçen ay düşüş kaydetti. Fransa'da yüzde 27 ve İspanya'da yüzde 18,7 ile çift haneli düşüşler yaşandı. Düşüş, İtalya'da yüzde 8,3 ve Almanya'da yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

VW GRUBU İLK SIRADA

ACEA'dan derlenen verilere göre, AB'de geçen ay en fazla yeni otomobil satışını 230 bin 556 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

VW Grubu'nu, 135 bin 622 otomobil satışıyla PSA Grubu izlerken, Renault Grubu 99 bin 310 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Ardından 64 bin 659 adetle Daimler ve 62 bin 224 adetle FCA Grubu geldi.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Grupların markaları bazında ele alındığında, 107 bin 162 satışla Volkswagen ilk sırada yer aldı. Renault, 64 bin 811 adetle ikinci ve Mercedes 60 bin 447 adet satışla üçüncü sırada konumlandı.

Liste; 60 bin 317 adetle Peugeot, 51 bin 203 adetle BMW, 49 bin 142 adetle Toyota, 48 bin 506 adetle Skoda, 45 bin 92 adetle Ford, 43 bin 183 adetle Audi ve 41 bin 651 adetle Fiat şeklinde sıralandı.

EN FAZLA KAYIP YAŞAYAN MARKALAR

Öte yandan, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre VW Grubu ile Renault Grubu'nun satışları yüzde 13 ve PSA Grubu'nun satışları yüzde 11,1 geriledi. Söz konusu dönemde, satışlarda en fazla kayıp yüzde 66,9 ile Daimler'in markası Smart'ta gerçekleşti.

Smart'ı, yüzde 64,2 azalışla Renault Grubu markalarından Lada ve yüzde 46,7 azalışla da Jaguar takip etti.


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