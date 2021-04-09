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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde

09.04.2021 - 16:40
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.
Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ÜFE'nin şubat ayında olduğu gibi yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 4,2 artarak yine piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Eylül 2011'den bu yana en yüksek yıllık artışı gösteren endeksin martta yıllık yüzde 3,8 artması bekleniyordu. ÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 2,8'lik artış kaydetmişti.

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Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,1 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.


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