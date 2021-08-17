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ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde

17.08.2021 - 17:52 | Son Güncelleme :
ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren verinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, haziran ayında yüzde 0,2 artmıştı. İmalat sanayi üretimi ise temmuzda aylık yüzde 1,4 arttı. Piyasa beklentilerini aşan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi haziranda yüzde 0,3 azalmıştı.

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Bu dönemde imalat sanayi üretimindeki artışta motorlu taşıt ve parçalarının üretimindeki yüzde 11,2'lik artış etkili oldu. Söz konusu artışa rağmen yarı iletken arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle araç montajlarında da sıkıntılar yaşanmaya devam etti.

Kapasite kullanım oranı da temmuzda 0,7 puan artışla yüzde 76,1'e çıktı. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 75,7 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 75,4 olmuştu.


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