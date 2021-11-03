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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde!

03.11.2021 - 16:11
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde! | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 571 bin artarak beklentileri geride bıraktı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı ekim ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ekim ayında 571 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren özel sektör istihdamının 400 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 115 bin, orta ölçekli işletmelerde 114 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 342 bin arttı. İstihdam artışının 458 bini hizmet, 113 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

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"DELTA AZALDIKÇA İŞ GÜCÜ PİYASASI YENİDEN CANLANIYOR"

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, eylül ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce eylülde 568 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 523 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının geçen ay yenilenen bir ivme gösterdiğini belirtti.

Hizmet sektörünün istihdam artışına öncülük ettiğine işaret eden Richardson, üretim sektörü istihdam kazanımlarının da geniş tabanlı ve yılın en güçlü okuması olduğunu ifade etti.

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı azaldıkça iş gücü piyasasının yeniden canlandığına dikkati çekti.

İstihdam artışının tüm sektörlerde, özellikle büyük şirketler arasında hızlandığını belirten Zandi, "Salgın kontrol altına alındığı sürece, gelecek aylarda daha büyük iş kazanımları muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.


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