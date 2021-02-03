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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde

03.02.2021 - 17:23 | Son Güncelleme :
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı, ocakta 174 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyir izledi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı ocak ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ocak ayında 174 bin kişi arttı.

Bu dönemde toparlanma gösteren ve piyasa beklentilerini geride bırakan özel sektör istihdamının 49 bin kişi artması öngörülüyordu. İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 51 bin , orta ölçekli işletmelerde 84 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 39 bin kişi arttı. İstihdam artışının 156 bini hizmet, 19 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

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İŞGÜCÜ PİYASASI YAVAŞ ŞEKİLDE TOPARLANMAYA DEVAM EDİYOR"

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, geçen yıl aralık ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi.

Daha önce Aralık 2020'de 123 bin kişi azaldığı açıklanan özel sektör istihdamının 78 bin kişi azaldığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Eşbaşkanı Ahu Yıldırmaz, ocak ayı verilerine ilişkin, "İşgücü piyasası, Kovid-19 rüzgarında yavaş bir şekilde toparlanmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırmaz, iş kayıplarının daha önce küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında yoğunlaşmasına rağmen artık salgının büyük şirketler üzerindeki uzun vadeli etkisinin işaretlerinin görüldüğünü belirtti.


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