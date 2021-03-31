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ABD'de özel sektör istihdamı 6 ayın en yükseğinde

31.03.2021 - 16:14
ABD'de özel sektör istihdamı 6 ayın en yükseğinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı, martta 517 bin kişi artarak Eylül 2020'den bu yana en hızlı artışı kaydetti.

 

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mart ayında 517 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin altında kalan özel sektör istihdamının 550 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 174 bin, orta ölçekli işletmelerde 188 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 155 bin arttı. İstihdam artışının 437 bini hizmet, 80 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

"EYLÜL 2020'DEN BU YANA KAYDEDİLEN EN GÜÇLÜ İSTİHDAM KAZANIMI"

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, şubat ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce şubatta 117 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 176 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, martta iş gücü piyasası verilerinde belirgin bir iyileşme gördüklerini ve Eylül 2020'den bu yana kaydedilen en güçlü istihdam kazanımının bildirildiğini aktardı.

Hizmet sektöründeki istihdam artışının eğlence ve konaklama sektörünün dikkate değer normalleşmesinden kaynaklandığına ve son 6 aylık ortalamasını önemli ölçüde geride bıraktığına işaret eden Richardson, ekonomi kademeli olarak normalleşmeye devam ettikçe ve aşı daha yaygın hale geldikçe bu sektörün gelişme için en fazla fırsata sahip sektör olduğunu ifade etti.

Richardson, salgından en çok etkilenen sektörleri yakından izlemeye devam ettiklerini ancak gelişmelerin gelecek aylarda aylık istihdam hızında daha fazla artışa zemin hazırladığını kaydetti.


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