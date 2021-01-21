‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

21.01.2021 - 17:43
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada sınırlı bir düşüş göstererek 900 bine geriledi.

 

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 900 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden verinin, 910 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 965 binden 926 bine revize edildi.

##$HABER_1467794$##

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 23 bin 250 kişi artarak 848 bine yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 9 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 127 bin azalışla 5 milyon 54 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, söz konusu haftada düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Analistler, yüksek işsizlik maaşı başvurularının Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bir süre daha devam edebileceğini belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,00% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3651 Değişim: -0,04%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,3689
Açılış: 7,3679
8,9720 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9647 22.01.2021 Yüksek 8,9774
Açılış: 8,9753
442,91 Değişim: -0,06%
Düşük 442,71 22.01.2021 Yüksek 443,21
Açılış: 443,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.