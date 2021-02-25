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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

25.02.2021 - 17:45 | Son Güncelleme :
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 730 bine düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 111 bin kişi azalarak 730 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen verinin, 838 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 861 binden 841 bine revize edildi.

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Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 20 bin 500 azalarak 807 bin 750'ye geriledi. Süregelen işsizlik başvuruları da 13 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 101 bin azalışla 4 milyon 419 bin olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde yaşanan düşüşe rağmen analistler, işsizlik maaşı başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı kısıtlamalar ve mali desteğin yetersizliği nedeniyle yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğini, iş gücü piyasasına dair kısa vadeli görünümün ise belirsizliğini koruduğunu belirtti.


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