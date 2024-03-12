ABD'de enflasyon verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD'de Şubat ayında enflasyon yüzde 3.2 oranında gerçekleşti. Beklenti yüzde 3.1 seviyesindeydi.

Altın fiyatları son zamanların en güçlü ivmesini yakaladı. Fed'in faiz indirimini Haziran ayında yapması beklenirken Haziran'a kısa süre kala piyasada beklentiler satın alınmaya başlandı.

Piyasa uzmanlarının Haziran ve sonrasında Fed'in faiz indirimine gidebileceğini açıklarken ABD ekonomisinden gelen veriler olumlu havayı bozuyor.

ABD işsizlik verisinden sonra beklenenden yüksek gelen enflasyonun beklentilerin üzerine gerçekleşmesi Fed'in faiz indirme aksiyonunu bir dönem daha erteleyebileceğine yönelik kanı oluşturdu.

Haberin Devamı

Altın fiyatları da bu gelişmeye reaksiyon göstererek yükseliş seyrini durağana çevirdi.

Ons altın güne 2182 dolardan başladı. Ancak ABD enflasyon verisi ile altının onsu 2172 dolar seviyesine kadar gerilerken daha sonra 2180 seviyesinde toparlandı.

Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın ise güne 2246 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2240 lira, en yüksek de 2251 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2145 liradan işlem geçiyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2410 liradan alınırken 2413 liradan satılıyor.

Etiketler