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ABD'de enflasyon beklentileri aştı

13.04.2021 - 16:03
ABD'de enflasyon beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de enflasyon mart ayında beklentileri aşarak yüzde 0.6 artış kaydetti.

ABD'de tüketici fiyatları, artan koronavirüs aşılaması ve mali canlandırma paketine balı olarak ekonominin büyük bir bölümünün daha yeniden açılmasıyla Mart ayında son 8.5 yıldaki en büyük artışını kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Mart ayında yüzde 0.6 yükseldi. Enflasyondaki bu artış, 2012 Ağustos'undan bu yana görülen en büyük artış. Şubat ayında bu veri yüzde 0.4 yükseliş olarak açıklanmıştı.

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Reuters anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin yüzde 0.5 seviyesinde artış kaydedeceğini öngörüyorlardı. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da yüzde 0.2'lik artış beklentilerini aşarak Mart ayında yüzde 0.3 yükseldi.


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