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ABD'de 1 günlük geçici bütçe tasarısı onaylandı

21.12.2020 - 09:12
ABD'de 1 günlük geçici bütçe tasarısı onaylandı | Ekonomi Haberleri

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 1 günlük geçici bütçe tasarısını onayladı.

 

Amerikan federal hükümetine, ülkenin yerel saatine göre 21 Aralık Pazartesi gününe kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından kabul edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının tamamlanmasına ve oylanmasına zaman kazandıracak tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile bütçe üzerinde anlaşmaya varılırken, söz konusu tasarıların pazartesi günü oylanması planlanıyor.

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ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı üzerinde anlaşma sağlandığını pazar günü duyurmuştu.

McConnell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kongre anlaşmaya vardı. Bir başka kurtarma paketini en kısa sürede geçireceğiz. Daha fazla yardım yolda." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pelosi de müzakerelerdeki uzlaşma haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, Amerikan halının hayatını ve geçim kaynaklarını kurtarmak için gerekli kaynağı sağlayacak acil Kovid-19 yardımı ve bütçe paketi konusunda Demokratların Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray ile anlaştığını bildirmişti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, haftalık işsizlik yardımlarına 300 dolar ilave yapılması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, okul ve üniversitelere destek sağlanması gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.

SON GEÇİCİ BÜTÇE TASARISI CUMA GÜNÜ ONAYLANMIŞTI

Ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısı 22 Eylül'de onaylamıştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçeye ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşmaya varamaması ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ikinci geçici bütçe tasarısı da önceki haftalarda kabul edilmişti.

Son olarak destek paketi görüşmelerine daha fazla zaman kazandırmak için cuma günü federal hükümete 20 Aralık Pazar gece yarısına kadar finansman sağlayacak üçüncü geçici bütçe tasarısı onaylanmıştı.


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