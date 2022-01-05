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ABD özel sektör istihdamı 7 ayın zirvesinde

05.01.2022 - 16:53
ABD özel sektör istihdamı 7 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD’de özel sektör istihdamı aralık ayında 7 ayın en sert yükselişini yaşadı.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre; ABD özel sektör istihdamı geçen ay 807 bin artarken; bu yükseliş Mayıs 2021 tarihinden beri görülen en büyük artış olarak gerçekleşti. Kasım ayına ait veri ise, aşağı yönlü revize edilerek 505 bin oldu.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kritik önemde olurken, piyasa beklentisi 384 bin olması yönünde...


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