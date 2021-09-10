  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD Hazine Bakanı Yellen'dan IMF'ye çağrı
‹ Önceki Haber Haftanın son işlem gününde gündem yoğun! Bunlar takip edilecek Haftanın son işlem gününde gündem yoğun! Bunlar takip edilecek Sonraki Haber › İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan IMF'ye çağrı

10.09.2021 - 10:09
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan IMF'ye çağrı | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, büyük ekonomilere Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkını (SDR), kırılgan ülkeleri desteklemek için kullanmaları çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın G7 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı bildirildi. G7'nin haziran ayında küresel kurumlar vergisi reformuna yönelik anlaşmaya vardığı anımsatılan açıklamada, Yellen'ın toplantıda uluslararası vergi sistemini iyileştirmeye yönelik devam eden çabalara ve yeni sistemin hızlı bir şekilde uygulanmasının önemine verdiği desteği dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, yeni uluslararası vergi sisteminin 21'inci yüzyılın küresel ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtilerek, Yellen'ın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nin ABD'nin uluslararası vergi kurallarını güçlendirmek için kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

##$HABER_1471407$##

Yellen'ın ülke bazında en az yüzde 21'lik asgari vergi oranını ABD'de yasalaştırılarak "dibe doğru yarışı" bitirme fırsatını değerlendirmenin Kongre için önemine dikkati çektiği belirtilen açıklamada, küresel anlaşmayla birlikte bu politikanın eğitim, araştırma ve temiz enerjiye yapılan yatırımlarda sürdürülebilir bir artış için fon oluşturacağı ve bunun da ABD vatandaşlarının yaşamlarını iyileştireceği, ülkenin iş yapmak için dünyanın en iyi yeri olarak kalmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Yellen'ın küresel ekonomik toparlanmadaki farklılığı azaltmak için düşük gelirli ülkelere desteği artırmaya yönelik devam eden G7 çabalarına verdiği desteği de vurguladığı aktarıldı.

Yellen'ın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) özel çekme hakları (SDR) tahsisinin önemine dikkati çekiği kaydedilen açıklamada, kırılgan ülkeleri daha fazla desteklemek için büyük ekonomileri SDR'lerini ödünç vermeye çağırdığı bildirildi.

IMF, ağustos ayında 650 milyar dolarlık SDR olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.439 Değişim: -0,96% Hacim : 10.917 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 10.09.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.455
8,4553 Değişim: 0,21%
Düşük 8,3894 10.09.2021 Yüksek 8,4666
Açılış: 8,4375
9,9989 Değişim: 0,06%
Düşük 9,9410 10.09.2021 Yüksek 10,0204
Açılış: 9,9931
486,41 Değişim: -0,08%
Düşük 484,40 10.09.2021 Yüksek 489,95
Açılış: 486,78
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.