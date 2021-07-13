ABD enflasyonda 13 yılın en büyük artışı | Ekonomi Haberleri

ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 0.9 yükselerek son 13 yılın en büyük artışını kaydetti.

ABD'de tüketici fiyatları ekonomik toparlanmanın hız kazanması ile seyahat ile ilişkili hizmetlerin fiyatlarının pandemideki düşük seviyelerden yükselmesi ile haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 yükselerek son 13 yılın en yüksek artışını kaydetti. Reuters anketine katılan ekonomistler tüketici fiyatlarının yüzde 0.5 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı. Tüketici fiyatları en son haziran 2008'de yüzde 0.9'luk bir artış kaydetmişti.

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ABD Çalışma Bakanlığı Mayıs ayında TÜFE'yi yüzde 0.6 seviyesinde açıklamıştı. Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek tüketici fiyatlarının yüzde 0.4 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı. Çekirdek enflasyon mayıs ayında yüzde 0.7 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 5.4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 5 artmıştı. Çekirdek enflasyon Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Mayıs ayında çekirdek enflasyon yüzde 3.8 seviyesinde açıklanmıştı.

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