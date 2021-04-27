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"AB’nin mali paketi büyümeyi destekleyecek"

27.04.2021 - 17:59
"AB’nin mali paketi büyümeyi destekleyecek" | Ekonomi Haberleri

S&P, Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı 800 milyar Euro'luk paketin AB’nin büyümesini destekleyeceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), "Yeni Nesil AB (paketi) birliğe daha yüksek büyüme için vites atlatacak" başlıklı rapor yayımladı. Raporda mali paketin 2026 yılına kadar birliğin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) en az yüzde 1,5, en fazla ise yüzde 4,1 seviyesinde artırmasının beklendiği kaydedildi.

Kuruluşun raporunda söz konusu paketin 2021 yılının ortalarından itibaren kullanılmaya başlanmasının beklendiği belirtilirken, bir miktar gecikmenin de ihtimal dahilinde olduğu hatırlatıldı.

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Raporda değerlendirmelerine yer verilen S&P Avrupa Küresel Reytingler Kredi Analisti Frank Gill ise, “Paketin salgın nedeniyle ekonomik dengesizliklerin arttığı bir dönemde, Avrupa ülkelerinin kredilerini, hükümetlerin yapısal reformları gerçekleştirme kabiliyetlerini destekleyeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 14 Nisan’da salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı kurtarma paketine ilişkin olarak, "AB Komisyonu, 2026’ya kadar cari fiyatlarla yaklaşık 800 milyar avro para toplamak üzere çeşitli bir fonlama stratejisi kullanacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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