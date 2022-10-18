2023 bütçe teklifi Meclis’e sunuldu | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’yle ilgili bilgilendirme toplantısında, “2023 yılında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir. Ekonomimizin 2023’te de üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergilemesi ve yüzde 5 büyümesi beklenmektedir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe’de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. ‘Türkiye Yüzyılı’ bütçesiyle ilgili bilgiler veren Oktay, Türkiye’nin 100’ncü yılı bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağını açıkladı. 2023 yılında yüzde 5 büyüme hedeflediklerini açıklayan Oktay, “265 milyar dolarlık ihracat hedefimizin aşılması için çalışmalarımızı proaktif bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre; Karadeniz’den çıkarılan doğalgazla ilgili de “2023’ün ilk aylarında vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız” açıklaması yaptı.

YÜZÜNCÜ YILIN BÜTÇESİ

Oktay, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi, Türkiye yüzyılının bir kilometre taşı olacaktır. 100’üncü yılın bütçesi; yatırım, üretim, istihdam,ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır. Emeğin, refahın, istikrarın ve oyun kurucu Türkiye’nin bütçesi olan bu teklifin Türkiye yüzyılının sıçrama zemini olacağı inancıyla; insanımızın işini, aşını ve geleceğini güvence altına almaya devam edeceğiz. 2022 yılının ilk yarısı itibariyle canlı iç ve dış talebe bağlı olarak, sanayi sektörü öncülüğünde güçlü büyüme sürecimiz devam etmektedir. Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya rağmen yıl genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

YÜZDE 5 BÜYÜME

“Ekonomimizin 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışması beklenmektedir” diyen Oktay şunları söyledi: “2022 yılının ilk yarısı itibariyle güçlü istihdam artışımızın işgücüne katılımdaki artışı aşmasıyla işsizlik oranı da azalmaya devam etmiştir. 2022 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarı ile, istihdamdaki yıllık artışın 1.9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10.8’e gerilemesi, 2023 yılında da bu oranının yüzde 10.4’lere düşmesi hedeflenmektedir. Yıllıklandırılmış ihracat eylül ayı itibariyle 252 milyar doları da aşmış, ilk kez iktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.”

BÜTÇE GİDERİ 4.4 TRİLYON

Fuat Oktay, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağının öngörüldüğünü belirterek, “2023 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöyle: personel giderleri için toplam 1 trilyon 102.7 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 318.7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315.8 milyar, sermaye transferleri 37.3 milyar, borç verme giderleri 359.2 milyar, yedek ödenekler 88.2 milyar, faiz giderleri 565.6 milyar lira. 2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve 7.5 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim bütçesini 2023 yılında 435 milyar liraya yükselttik. Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır. Artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte üniversitelerimize ayırdığımız kaynağı da sürekli artırıyoruz. 2002 yılında 3.1 milyar lira olan yükseköğretim kurumları bütçelerini 43.3 kat artışla 2023 yılında 134.7 milyar liraya çıkarıyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2023 yılında 649.8 milyar liraya yükseltiyoruz. Uzman hekimlerimizin emekli aylıklarında 3 bin TL, diğer hekimlerimizin emekli aylıklarında 2 bin 335 TL artış yapılmıştır. Merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291.5 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15.5 milyar lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynak 696.8 milyar liraya ulaşmaktadır. 2023 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 2002 yılındaki 1.6 milyar seviyesinden 258.4 milyar liraya çıkardık. Bu tutar 2023 yılı bütçesinin yüzde 5.8’ine denk gelmektedir” bilgisini verdi.

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın 2023’ün ilk aylarında evlerde kullanımına sunulacağını söyleyen Fuat Oktay, savunma ve güvenlik sektörü için 2023 yılında 468.7 milyar TL ödenek öngörüldüğünü belirtti.

600 MİLYAR LİRALIK SÜBVANSİYON

“Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon uygulanmaktadır” diyen Fuat Oktay, enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükünün 600 milyar lira olduğunu açıkladı. Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: “Asgari ücretin vergi dışı tutulması neticesinde 300 milyar lira tutarında vergiden vazgeçilmiştir. 2023 bütçemizde sağladığımız refah katkısı yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27’sine tekabül etmektedir. 2023 yılında tarıma 142.9 milyar lira kaynak ayırdık. Tarımsal destek programları için 54 milyar lira, yatırım ödenekleri için 40.4 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 48.5 milyar lira kaynak ayırıyoruz.”

‘ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’

2023 yılında 265 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Oktay, “Turizm sektörünün güçlü performansı ile seyahat gelirlerimizin 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz. Böylece, küresel enerji fiyatlarında rekor seviyelerde artışın olumsuz etkilediği ithalat ve cari işlemler dengesinde de iyileşme bekliyoruz. 2022’de yüksek büyüme sağlarken enerji hariç cari fazlamızda da artış kaydetmiş durumdayız. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek gerekli politikaları da hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

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