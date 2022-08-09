198 milyar dolarlık yeni yatırım yolda | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Törenine katıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Tören’inde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Muhalefet, bizim projelerimizi izlemeye devam etsin. Biz ülkemizin 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarını planladık ve hedeflerini belirledik. 5’er yıllık planlamalarla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar, otoyol uzunluğumuz 8 bin 325 kilometreye yükselecek. Demiryolu ağımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak. Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayımız 52’ye yükselecek. Liman tesisi sayımız 255’e çıkacak. Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61’e yükselecek” şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Töreni’ne katıldı. Protokol İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Vekili (SHGM) Prof. Dr. Kemal Yüksek arasında imzalandı. İmzalanan bu protokol ile birlikte İstanbul Havalimanı’nın kapasitesinin en etkin şekilde kullanılması, olası gecikmelerin azaltılması, operasyonların öngörülebilirliğinin attırılarak havalimanına ait kaynakların en etkin şekilde kullanılması sağlanacak.

96 MİLYON YOLCU

İmza töreninin ardından konuşma Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak 2003-2022 yılları arasında ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu, “Yaptığımız anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı 130 ülkede 341 noktaya çıktı” dedi.

2022 yılının ilk 7 ayında 2019 yılının aynı dönemine kıyasla, yolcu ve uçak trafiği sayısı bakımından pandemi öncesindeki eski seviyesine yaklaştıklarını belirten Karaismailoğlu, “Havalimanlarımız toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı temmuz ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 95’ini yakaladı. İniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 442 bin 152, dış hatlarda 369 bin 482’ye ulaştığı ilk 7 aylık dönemde transit üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 22 bin 171 uçak trafiği gerçekleşti. 2022 yılı temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2021 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 44.2 arttı. Yedi ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 96 milyonu geçti” diye konuştu. İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu “Avrupa’da salgın sonrası taleplerin artması ve yaz dönemi turizm yoğunluğunun yaşanmasıyla Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken biz, İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktık” dedi.

Etiketler